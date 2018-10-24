Yazici è osservato dalla Fiorentina, ma una trattativa tra club per il momento non esiste

In questi giorni è uscita un'indiscrezione per la quale Yazici sarebbe vicino a vestire a partire da gennaio la maglia della Fiorentina. La notizia è stata lanciata inizialmente da un sito turco clicc...

In questi giorni è uscita un'indiscrezione per la quale Yazici sarebbe vicino a vestire a partire da gennaio la maglia della Fiorentina. La notizia è stata lanciata inizialmente da un sito turco clicca, e ripresa poi dal noto quotidiano La Nazione. Nell'edizione di ieri del quotidiano si parlava di un'offerta viola da quindici milioni clicca, mentre in quello in edicola oggi si parla di un incontro imminente tra l'agente del giocatore e la Fiorentina clicca

Secondo quanto appreso della redazione di Labaroviola, pur rispettando l'autorevole fonte, non esiste però trattativa tra il Trabszaspor e la Fiorentina per l'acquisto del giocatore. Il centrocampista turco è monitorato costantemente dalla Fiorentina e piace molto a Corvino, tuttavia, almeno per il momento il prezzo è ritenuto eccessivo dalla dirigenza viola.

In conclusione, non è da escludere a priori un incontro tra l'agente del giocatore e Corvino. Contrariamente a quanto riportato però, sarebbe un incontro interlocutorio per capire se ci sono margini per ridurre il prezzo, e non si tratterebbe di un summit per provare a concludere definitivamente la trattativa.

Lorenzo Bigiotti