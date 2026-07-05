La Gazzetta dello Sport scrive: "Oulai piace alla Juventus dopo la smentita della Fiorentina"

Il centrocampista ivoriano può andare a Torino dopo essere stato smentito

La Juventus si inserisce nella corsa per Christ Inao Oulai, il centrocampista del Trabzonspor che continua ad attirare l'attenzione di numerosi club. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport, che traccia l'identikit del giocatore: un mediano di 173 centimetri dotato di ottima tecnica, capace di sottrarsi efficacemente alla pressione avversaria e abile sia nella gestione del possesso sia nelle verticalizzazioni. Un vero e proprio motore per la metà campo, versatile al punto da poter agire sia in cabina di regia sia in posizione più avanzata.

Queste caratteristiche, unite alla giovane età — ha compiuto vent'anni a inizio aprile —, hanno catturato l'interesse del nuovo amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali e del direttore sportivo Marco Ottolini. Il talento ivoriano rappresenta un profilo decisamente interessante non solo per i quadri dirigenziali, ma anche per il tecnico Luciano Spalletti.

La concorrenza, d'altronde, è fitta e internazionale: sul calciatore ci sono anche Lipsia e Brighton, mentre il Brentford si è già visto respingere una proposta da 25 milioni di euro da parte del club turco, che sul prezzo di vendita dovrà girare una quota del 20% al Bastia. Nella lista delle pretendenti era stata inserita anche la Fiorentina, ma la stessa società viola ha già provveduto a smentire categoricamente qualsiasi interesse per il giocatore.