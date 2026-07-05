Romano conferma: "Oulai non interessa alla Fiorentina, ci sono altre squadre su di lui anche in Italia"
Il giocatore ivoriano può andare in Serie A ma non in viola
A cura di Redazione Labaroviola
05 luglio 2026 13:53
Giungono ulteriori conferme negative riguardo al presunto interesse della Fiorentina per Christ Inao Oulaï, il centrocampista del Trabzonspor finito al centro delle voci di mercato nelle ultime ore. Dopo la secca smentita da parte della società toscana, anche l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sulla situazione: «Il talento ivoriano Christ Inao Oulaï potrebbe cambiare maglia in questa sessione estiva, ma una proposta da 25 milioni di euro non basterà di certo per convincere il Trabzonspor. Le voci che lo accostano alla Fiorentina sono state smentite direttamente dal club; non c'è alcuna trattativa in corso».