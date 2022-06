Dalla Turchia, Fiorentina interessata a Bakasetas, trequartista greco del Trabzonspor

Si aggiunge un altro nome sul taccuino degli interessati in casa Fiorentina. Stando a quanto riportato dal giornalista turco, Yunus Emre Sel, il club viola sarebbe sulle tracce di Anastasios Bakasetas, trequartista classe ’93 in forza al Trabzonspor. Il centrocampista in questa stagione ha collezionato 53 presenze con la maglia del club turco siglando 9 reti ed 8 assist.