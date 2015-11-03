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Notizie Bakasetas Fiorentina

Dalla Turchia, forte interesse della Fiorentina per Bakasetas. Si può chiudere per 8 milioni

19 giugno 2022 19:58

Pres. Trabzonspor si arrende: "Non potremo trattenere Bakasetas se pagheranno i 12 milioni della clausola"

11 giugno 2022 17:22

Dalla Turchia, Fiorentina offre 5 milioni per Bakasetas. Il Trabzonspor ne chiede 10

09 giugno 2022 19:00

Dalla Turchia, Fiorentina interessata a Bakasetas, trequartista greco del Trabzonspor

02 giugno 2022 17:37

Dalla Grecia, la Fiorentina ha messo gli occhi su Bakasetas, ha clausola di rescissione di 12 milioni

05 maggio 2022 17:50

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