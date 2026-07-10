Di Marzio: "Atta non chiude il mercato della Fiorentina a centrocampo: Paratici vuole anche Oulaï"

L'arrivo del francese non cambia i piani viola: il regista resta una priorità e il direttore sportivo continua a lavorare per convincere il Trabzonspor

L'arrivo di Atta non modifica le strategie della Fiorentina per il centrocampo. Il club viola continua infatti a monitorare la situazione legata a Oulaï, giocatore che resta un vero e proprio pallino del direttore sportivo Fabio Paratici per il ruolo di play davanti alla difesa.

I due profili hanno caratteristiche diverse e possono quindi convivere all'interno del progetto viola. La trattativa non è vicina alla chiusura, ma la Fiorentina continuerà a provarci per Oulaï, individuato come un centrocampista in grado di dare equilibrio e qualità alla manovra, con caratteristiche da regista moderno.

Lo riporta gianlucadimarzio.com