Dalla Spagna, Fiorentina su Beltran ma l’Atletico Madrid è in vantaggio: lo vuole Simeone

Come riportato dal portale web spagnolo Relevo l’attaccante del River Plate, Lucas Beltran, è nella lista dell’Atletico Madrid per rinforzare l’attacco. Dopo il mancato arrivo di Mateo Retegui, che si è trasferito ufficialmente al Genoa, il Cholo Simeone ha mostrato il suo consenso nei confronti del bomber argentino. La Fiorentina ha comunque effettuato un sondaggio per Beltran e piace molto a Burdisso ed alla dirigenza Viola.

IL NUOVO ATTACCANTE ARRIVA DAL SUD AMERICA? BELTRAN NEL MIRINO DEI VIOLA