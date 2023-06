Repubblica: “La Fiorentina non fa sconti per Amrabat, Atletico su di lui ma servono 30 milioni”

Scrive Repubblica, Diego Simeone continua a spingere per portare Sofyan Amrabat in Liga, all’Atletico Madrid. Il tecnico si è attivato in prima persona per l’obiettivo per rinforzare il centrocampo. Non sarà sicuramente una trattativa semplice perché la Fiorentina di Commisso non ha intenzione di fare sconti per il marocchino, reputandolo uno dei punti fermi del club gigliato. Il contratto di Amrabat con i viola scadrà nel giugno del 2024, non sono previsti a breve incontri con i dirigenti viola. Commisso vuole incassare non meno di 30 milioni, si lavorerà per soddisfare entrambe le parti.

LEGGI ANCHE, LADY RADIO RIVELA: “NELLE ULTIME ORE SONDAGGIO DELLA FIORENTINA PER ZANIOLO. CONCORRENZA DELLA JUVENTUS”