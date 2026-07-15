La Nazione scrive: "La Fiorentina ha in mano Oso, ma ancora Paratici non ha affondato il colpo"

Il terzino spagnolo è vicino ai viola ma il sogno è Ruggeri

Le grandi manovre della Fiorentina per ridisegnare le corsie esterne non si fermano qui, come sottolinea La Nazione. Il club viola si sta muovendo con decisione su più tavoli, a partire dalla pista che porta a Oso del Siviglia. Per il giovane esterno spagnolo (all'anagrafe Joaquín Martínez Gauna) l'accordo formale è ormai cosa fatta, sulla base di una valutazione complessiva già stabilita intorno ai 12 milioni di euro.

L'alternativa di lusso. Parallelamente, la dirigenza continua a monitorare con enorme attenzione la situazione di Matteo Ruggeri dell'Atletico Madrid. Il terzino italiano, che in Spagna ha trovato continuità e una crescita importante sotto la guida di Diego Simeone, rappresenta un vero e proprio obiettivo di spessore. Dal canto suo, il calciatore sarebbe fortemente attratto dall'opportunità di fare rientro nel campionato di Serie A per sposare il progetto viola.