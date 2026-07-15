Labaro Viola

La Nazione scrive: "La Fiorentina ha in mano Oso, ma ancora Paratici non ha affondato il colpo"

Il terzino spagnolo è vicino ai viola ma il sogno è Ruggeri

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 luglio 2026 13:46
La Nazione scrive: "La Fiorentina ha in mano Oso, ma ancora Paratici non ha affondato il colpo" -
Atletico Madrid
Siviglia
Paratici
Ruggeri
Condividi

Le grandi manovre della Fiorentina per ridisegnare le corsie esterne non si fermano qui, come sottolinea La Nazione. Il club viola si sta muovendo con decisione su più tavoli, a partire dalla pista che porta a Oso del Siviglia. Per il giovane esterno spagnolo (all'anagrafe Joaquín Martínez Gauna) l'accordo formale è ormai cosa fatta, sulla base di una valutazione complessiva già stabilita intorno ai 12 milioni di euro.

L'alternativa di lusso. Parallelamente, la dirigenza continua a monitorare con enorme attenzione la situazione di Matteo Ruggeri dell'Atletico Madrid. Il terzino italiano, che in Spagna ha trovato continuità e una crescita importante sotto la guida di Diego Simeone, rappresenta un vero e proprio obiettivo di spessore. Dal canto suo, il calciatore sarebbe fortemente attratto dall'opportunità di fare rientro nel campionato di Serie A per sposare il progetto viola.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok