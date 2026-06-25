Tuttosport scrive: "Simeone rivorrebbe Nico Gonzalez, ma l'Atletico Madrid non lo riscatterà"

L'ex giocatore viola potrebbe ripartire e non restare a Torino

Il futuro di Nico Gonzalez potrebbe essere ancora in Spagna, nonostante l'Atletico Madrid abbia recentemente scelto di non versare alla Juventus i 32 milioni di euro previsti dagli accordi della scorsa estate. L’esperienza a Madrid dell'ex ala della Fiorentina è stata altalenante: dopo un buon avvio, il mancato raggiungimento del minutaggio necessario per il riscatto automatico, unito a qualche prestazione opaca e all'acquisto invernale di Lookman, lo ha progressivamente escluso dai titolari. Ciononostante, Diego Simeone apprezza ancora le qualità dell'argentino e vorrebbe confermarlo in rosa; per questo motivo il club spagnolo sta pianificando un nuovo assalto alla Juventus, ma a cifre decisamente inferiori rispetto al passato. Sfruttando la buona vetrina del Mondiale americano, che sta rigenerando il valore del ragazzo, i dirigenti dei Colchoneros – come riportato da Tuttomercatoweb – intendono proporre ai bianconeri una base fissa di 20 milioni di euro, ipotizzando anche l'inclusione di Sorloth, centravanti che piace alla Vecchia Signora ma che è anche un obiettivo concreto del Napoli. Salvo colpi di scena, appare ormai evidente che il destino del calciatore sia lontano dal campionato italiano, dato che Gonzalez non sembra rientrare nei progetti tattici di Spalletti nemmeno qualora dovesse saltare il trasferimento definitivo in Liga.