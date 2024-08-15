Dalla Francia riportano: "Amrabat ha dei contatti con l'Atletico Madrid, si valuta la partenza del marocchino"

Il club spagnolo sarebbe interessato ad acquisire Amrabat per rinforzare il proprio centrocampo, le parti si aggiorneranno

Come riportato dal porta francese FootMercato, gli agenti del centrocampista Viola Sofyan Amrabat avrebbero avuto dei contatti con l'Atletico Madrid. Il club di Simeone è in cerca di un centrocampista difensivo dopo aver perso Gallagher del Chelsea, probabilmente il giocatore della Fiorentina potrebbe fare al caso dei Colchoneros, infatti la trattativa potrebbe sbloccarsi, per il momento si valuta ed il giocatore non chiude.

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