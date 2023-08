TMW, Atletico Madrid vuole chiedere Amrabat alla Fiorentina ma solo in prestito. Il Manchester resta in stand by

Il futuro di Sofyan Amrabat sarà il caso di mercato che terrà banco in casa Fiorentina probabilmente fino al gong del 1° settembre prossimo alle 20. Il centrocampista marocchino in queste prime uscite stagionali è rimasto ai margini del gruppo di Vincenzo Italiano in attesa di novità proprio sul fronte del mercato.

Da tempo, infatti, sull’ex Hellas Verona c’è l’interesse del Manchester United, ma niente finora si è concretizzato. Nelle ultime ore, però, qualcosa sembra muoversi in altre direzioni. Sul giocatore si sarebbe palesato anche l’interesse dell’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone che sarebbe pronto a farsi avanti eventualmente solo con una proposta di prestito.

Amrabat (27) nella passata stagione, oltre al quarto posto al Mondiale con il suo Marocco, ha messo a referto con la maglia viola 49 presenze complessive fra Serie A, Coppa Italia e Conference League. Lo scrive TMW

VRANCKX E LA FIORENTINA, LA SITUAZIONE