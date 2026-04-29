Romano rivela: "Nico Gonzalez non verrà riscattato dall'Atletico Madrid, tornerà a Torino momentaneamente"

L'ex giocatore viola non raggiunge le presenze necessarie per il riscatto

L'infortunio muscolare che terrà Nico Gonzalez lontano dal campo per almeno tre settimane avrà ripercussioni dirette sul suo futuro: l'argentino non potrà infatti raggiungere il numero minimo di presenze necessarie per far scattare l'obbligo di riscatto da parte dell'Atletico Madrid. Di conseguenza, il club spagnolo non sarà più vincolato agli accordi presi in estate con la Juventus, ma, come riferito da Fabrizio Romano, l'intenzione dei Colchoneros resta quella di trattenere l'esterno. L'obiettivo è ora quello di rinegoziare i termini dell'affare per ottenere uno sconto significativo rispetto ai 32 milioni inizialmente previsti; in caso di mancato accordo sulla cifra, l'ex fantasista della Fiorentina farà rientro a Torino, almeno momentaneamente, in attesa di nuove opportunità di mercato.