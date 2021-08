Vlahovic non si vende, Atletico Madrid si arrende e abbandona la pista, valutazione troppo alta

Quello di Dusan Vlahovic è certamente uno dei nomi più caldi di questa sessione di calciomercato. Nel corso delle ultime settimane infatti, il giovane bomber della Fiorentina è stato accostato ad alcuni tra i più importanti club europei.

Tra le società sulle tracce del gioiello serbo c’è anche l’Atletico Madrid. Secondo quanto appreso da Goal, l’interesse del club rojiblanco è reale e ci sono stati anche dei contatti per sondare il terreno, ma la valutazione del cartellino è arrivata a livelli tali da rendere impossibile un affondo.

Nei giorni scorsi si è parlato di un’offerta dell’Atletico da 50 milioni di euro più bonus ed una percentuale su un’eventuale futura rivendita, fonti all’interno del club hanno però svelato che, nonostante il palese interesse per il giocatore, un’operazione del genere non rientra nei parametri economici stabiliti e metterebbe anzi a rischio l’equilibrio tra investimenti e cessioni che va necessariamente rispettato.

Vlahovic quindi interessa all’Atletico Madrid al punto che i Colchoneros sarebbero anche stati pronti a compiere uno sforzo pur di arrivare al loro obiettivo, ma cifre attorno ai 70 milioni vengono viste come fuori mercato. Soprattutto in un momento particolare come questo.

La posizione della Fiorentina è stata resa nota da Rocco Commisso nelle scorse ore. A fronte di un’offerta da 100 milioni di euro Vlahovic sarebbe cedibile, ma nessuno si è ancora avvicinato a certi numeri.

In attesa di vedere se si scatenerà o meno un’asta nei prossimi giorni, il club gigliato ha già proposto al giocatore un ricco rinnovo. Sul tavolo c’è un’offerta importantissima, potenzialmente da 5 milioni di euro a stagione, e la promessa di non ostacolare un’eventuale partenza nella prossima stagione.

L’Atletico Madrid, dal canto suo, ha deciso di non partecipare ad aste che farebbero lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino di Vlahovic e sta già valutando alternative per potenziare il suo attacco, come Matheus Cunha, giocatore dell’Hertha Berlino che recentemente si è laureato campione olimpico con il Brasile.

