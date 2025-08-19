Romano: "Nico Gonzalez ha finito la sua avventura alla Juventus, può andare all'Atletico Madrid"

L'esterno argentino della Juventus può lasciare l'Italia per approdare in Liga in forza ai Colchoneros di Simeone

Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il giocatore della Juventus ed ex viola Nico Gonzalez è vicino a lasciare Torino dopo una stagione deludente con l'Atletico Madrid che resta una pista viva, ma solo se lo vorrà prendere a titolo definitivo come vogliono i bianconeri che rifiutano il prestito per lui. L'argentino avrebbe già accettato con piacere la destinazione spagnola dove potersi rilanciare e, per questo, i contatti si sono intensificati nelle ultime ore con la Juventus che vorrebbe cederlo per poi avviare i discorsi con il Lilla per Zhegrova, ala kosovara dal dribbling ubriacante.