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Romano: "Nico Gonzalez ha finito la sua avventura alla Juventus, può andare all'Atletico Madrid"

L'esterno argentino della Juventus può lasciare l'Italia per approdare in Liga in forza ai Colchoneros di Simeone

A cura di Mirko Carmignani
19 agosto 2025 14:22
Romano: "Nico Gonzalez ha finito la sua avventura alla Juventus, può andare all'Atletico Madrid" -
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Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il giocatore della Juventus ed ex viola Nico Gonzalez è vicino a lasciare Torino dopo una stagione deludente con l'Atletico Madrid che resta una pista viva, ma solo se lo vorrà prendere a titolo definitivo come vogliono i bianconeri che rifiutano il prestito per lui. L'argentino avrebbe già accettato con piacere la destinazione spagnola dove potersi rilanciare e, per questo, i contatti si sono intensificati nelle ultime ore con la Juventus che vorrebbe cederlo per poi avviare i discorsi con il Lilla per Zhegrova, ala kosovara dal dribbling ubriacante.

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