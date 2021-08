Pedullà: “Vlahovic, Tottenham pronto ad offrire 60 milioni. C’è anche l’Atletico Madrid, si gioca al rialzo”

Saranno giorni molto delicati per Dusan Vlahovic. Il Tottenham, indipendentemente dalla presenza di Harry Kane, ha intenzione di rilanciare in modo pesante, al punto da mettere anche 60 milioni bonus compresi per il cartellino dell’attaccante in scadenza nel 2023.

Ricordiamo che c’è anche l’Atletico Madrid (con un’offerta al momento inferiore), quindi si prospetta una partita al rialzo tra i due club interessati all’attaccante viola, mentre gli altri club per ora sono out.

Palla a Commisso che sta lavorando per il rinnovo di contratto, ancora non perfezionatosi perché c’è divergenza sulla clausola da mettere. La Fiorentina aveva sempre pensato a una cifra da 70 milioni, magari con i bonus, per cedere Vlahovic. Il Tottenham si sta avvicinando, l’Atletico Madrid è vigile. Lo scrive Alfredo Pedullà.

