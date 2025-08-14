Tuttosport riporta: "Nico Gonzalez vicino all'Atletico Madrid, l'argentino pronto a lasciare la Juventus"

L'esterno argentino della Juventus potrebbe lasciare la maglia bianconera dopo solo una stagione deludente

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'ex giocatore viola e ora alla Juventus Nico Gonzalez potrebbe lasciare Torino a breve dopo una stagione molto deludente in cui non ha rispettato le attese ed il costo speso la scorsa estate. Su Nico si era mossa l'Inter molto superficialmente come alternativa al nigeriano Lookman dell'Atalanta, ma ora si fionda decisamente l'Atletico Madrid su di lui con Simeone che lo vorrebbe allenare.

Nico Gonzalez ha già dato il suo benestare per il trasferimento dopo essere finito ai margini del progetto bianconero. La Juventus chiede 30 milioni per evitare delle minusvalenze, ma potrebbe accontentarsi di un prestito con obbligo di riscatto con anche la Premier League alla finestra, ma i Colchoneros sono decisamente avanti.