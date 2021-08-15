Di Marzio: "Vlahovic via dalla Fiorentina? L'Atletico Madrid si allontana ma occhio al Tottenham"

Vlahovic, l'Atletico Madrid cambia obiettivo. Attenzione al Tottenham

Dopo l’ultima offerta dell’Atletico Madrid per Dusan Vlahovic le parti sembrano essere ancora molto distanti: 60 milioni (bonus compresi) non bastano per l’attaccante serbo. Commisso e la Fiorentina sperano di trattenere il giocatore e le richieste elevate dei Viola e dell’agente per la cessione stanno allontanando sempre più il club spagnolo.

I Colchoneros non vogliono aspettare troppo tempo e stanno quindi virando con decisione su Matheus Cunha, giocatore dell’Herta Berlino e fresco vincitore delle Olimpiadi con il Brasile da protagonista (3 reti in 5 partite). Classe 1999, è in Germania da tre stagioni, dove ha vestito anche la maglia del Lipsia. Vlahovic, comunque, piace anche al Tottenham che offrirebbe piò o meno la stessa cifra che aveva presentato all’Inter per Lautaro Martinez. Se il corteggiamento degli Spurs dovesse andare a buon fine, la Fiorentina potrebbe mettere gli occhi su Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

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