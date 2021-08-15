Repubblica, Fiorentina su Belotti se Vlahovic non rinnova e parte: per ora nessun approfondimento

La Fiorentina si fionderà su Belotti se parte Vlahovic

Se non arrivasse la firma sul rinnovo di Vlahovic, la Fiorentina inizia a guardarsi intorno. C'è un nome da seguire con attenzione. E' quello di Andrea Belotti, che sta vivendo una situazione simile col Torino. Anche nel suo caso c'è un'offerta di prolungamento con bonus e clausola.a, sulla quale però si continua a ancora a discutere. Sul classe '93 c'è anche la Roma. Belotti è un nome sensibile da tempo, per i viola, che però fin qui non hanno approfondito perchè speranzosi di arrivare ad un accordo con Vlahovic. Lo scrive Repubblica.

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