Repubblica, rinnovo Vlahovic, trattativa interrotta: arrivate offerte, questa settimana sarà decisiva

Vlahovic si allontana dalla Fiorentina? I viola aspettano una sua risposta sul rinnovo

La firma di Dusan Vlahovic sul rinnovo del contratto proprio non arriva. La Fiorentina ha da tempo fatto la sua proposta, sia al calciatore che al procuratore. Quattro milioni di euro, bonus compresi, con prolungamento fino al 2026 e clausola rescissoria fissata a 80 milioni. La cui validità ha tempo ben precisi: dal termine del campionato che sta per cominciare, maggio 2022. Da tempo la discussione sul rinnovo si è interrotta.

L'Atletico Madrid ha offerto 60 milioni, il Tottenham è pronto a farsi avanti in caso di cessione di Kane. La Fiorentina attende una risposta dal procuratore di Vlahovic e dal giocatore stesso. La settimana che si sta per aprire sarà decisiva. Lo scrive Repubblica.

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