Gazzetta, Skhiri è il primo nome della Fiorentina per la regia: il Colonia apre alla sua cessione
Skhiri nel mirino della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
15 agosto 2021 11:35
Ellyes Skhiri è il primo candidato alla regia per la Fiorentina di Italiano. Il Colonia ormai è pronto alla cessione del tunisino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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