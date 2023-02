Dalla Spagna, l’Atletico Madrid ha offerto Carrasco alla Fiorentina per avere in cambio Amrabat

Secondo quanto riportato da Ok Diario, quotidiano della Spagna, l’ultimo giorno di mercato l’Atletico Madrid avrebbe offerto alla Fiorentina l’esterno classe 1993 Carrasco, sempre impegnato da Simeone nel corso di questa stagione tra Liga e Champions, per avere in cambio Sofyan Amrabat. Proposta nemmeno presa in considerazione dai dirigenti gigliati. Ricordiamo che l’ultimo giorno di mercato, il 31 gennaio, il centrocampista della Fiorentina aveva chiesto alla società viola la cessione per andare al Barcellona.

