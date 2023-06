Secondo quanto riportato da quotidiano francese l’Equipe per quanto riguarda Amrabat, anche se non ci sono offerte ufficiali da parte del club spagnolo, la società resta quella più intenzionata a prendere il centrocampista marocchino. La Fiorentina aspetta di ricevere una proposta economica ma per ora sul tavolo del club viola non è arrivato nulla

LE ULTIME DA PEDULLÀ SUL MERCATO DELLA FIORENTINA