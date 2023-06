La Nazione scrive: “Primi approcci tra il Milan e Amrabat, nei prossimi giorni nuovi contatti”

Siamo davanti a un muro invalicabile. Almeno così lascia intendere il Mundo Deportivo, quotidiano sportivo spagnolo che dedica un pezzo alla trattativa dell’Atletico Madrid per Sofyan Amrabat dal titolo «Caso Amrabat: l’Atletico incontra di nuovo lo stesso ‘muro’». Quando parla di «muro» il quotidiano si riferisce al presidente Rocco Commisso, che non sarebbe intenzionato a scendere sotto la richiesta di 30 milioni di euro. Quel «di nuovo», invece, fa riferimento all’estate del 2011, quando i dirigenti dei colchoneros tentarono di prendere Vlahovic incontrando la resistenza dello stesso Commisso. «Il grande problema per l’Atletico Madrid – scrive chiaramente il Mundo Deportivo – ha però un nome e un cognome: Rocco Commisso». Al momento, si spiega nel pezzo, a queste condizioni economiche, è impossibile che arrivi. Intanto, stando a quanto riferisce il sito Tmw, il Milan sarebbe intenzionato a utilizzare parte della cifra della cessione di Tonali proprio per Amrabat. I primi approcci ci sarebbero già stati e nei prossimi giorni sarebbero previsti nuovi contatti. Lo scrive La Nazione

