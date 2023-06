Dalla Spagna: “L’Atletico Madrid ha avuto il via libera per Amrabat. La Fiorentina chiede 30 milioni”

Sofyan Amrabat è sempre più vicino all’Atletico Madrid, secondo il quotidiano spagnolo Sport. Il club rojiblanco avrebbe dato il via libera al suo acquisto nelle ultime ore, una luce verde che ora dovrà però concretizzarsi in una trattativa vera e propria con la Fiorentina che per il suo cartellino chiede non meno di 30 milioni di euro. Lo stesso Amrabat ha da tempo dato la sua priorità al trasferimento in Spagna, con Colchoneros e Barcellona interessati al suo profilo. Lo riporta TMW

