Il futuro di Amrabat resta incerto, rilanciato in queste ore un nuovo interesse dell'Atletico Madrid

Archiviata, pare a questo punto del tutto, la parentesi inglese per il marocchino riparte la corte dei grande club europei.

Sofyan Amrabat sta ancora aspettando di conoscere il suo destino! Dopo il prestito al Manchester United, il centrocampista marocchino è tornato alla Fiorentina aspettando però di ritrovare i Red Devils. Le condizioni imposte per il momento dai viola sembrerebbero però troppo elevate. Il futuro di Sofyan Amrabat è sempre incerto e nelle ultime ore sarebbe stato addirittura offerto all'Atlético Madrid secondo le informazioni di Foot Mercato .

Dopo il grande Mondiale con il Marocco di fine 2022, Sofyan Amrabat è da tempo legato alle novità di Barça e Atlético Madrid nelle ultime finestre di mercato. I Colchoneros erano in lista, ma le finanze del club spagnolo in quel momento erano troppo limitate. Lui ed il suo entourage si sarebbero proposti alla dirigenza dell'Atlético. «Per il momento il club madrileno non ha chiuso la porta», rilancia Foot Mercato il 14 agosto. Continua…

Lo riporta sport.fr/

Troppo Real per l’Atalanta, Ancelotti diventa l’allenatore più vincente delle merengues

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