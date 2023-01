Aguirre (El Chiringuito): “Amrabat priorità dell’Atletico Madrid. Scambio con De Paul? Fiorentina ci perde”

Il noto giornalista spagnolo Edu Aguirre, dopo aver lanciato la notizia sul forte interessamento da parte dell’Atletico Madrid per Amrabat nel corso della trasmissione televisiva El Chiringuito, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Bruno. Ecco le sue parole:

“Amrabat è la priorità dell’Atletico Madrid per il mercato di gennaio. Credo che la Fiorentina possa chiedere tra i 40 ed i 50 milioni: sono solo supposizioni sul prezzo ma sono sicuro che l’Atletico dovrà fare un grande esborso economico perchè è stato uno dei migliori giocatori del Mondiale. Secondo me è un giocatore perfetto per il gioco di Simeone ma non solo anche per il campionato spagnolo in generale.

Scambio De Paul-Amrabat? Uno scambio alla pari no perchè la Fiorentina ci perderebbe ma uno dei giocatori che l’Atletico vuole vendere è proprio De Paul: con quei soldi il club spagnolo può comprare giocatori come Amrabat.”

ANCHE NICO GONZALEZ IN ORBITA ATLETICO?