Romano: "Simeone vuole Amrabat all'Atletico Madrid che offre il prestito secco, la Fiorentina chiede l'obbligo"

Secondo il famoso esperto di calciomercato Fabrizio Romano non c'è solo il Fenerbahce su Sofyan Amrabat, infatti in queste ore sarebbe spuntato anche l'Atletico Madrid. Queste le parole del giornalist...

Secondo il famoso esperto di calciomercato Fabrizio Romano non c'è solo il Fenerbahce su Sofyan Amrabat, infatti in queste ore sarebbe spuntato anche l'Atletico Madrid. Queste le parole del giornalista tramite il proprio profilo X:

"L'Atletico Madrid sta cercando un centrocampista e Amrabat è una delle opzioni preferite, Diego Simeone sta spingendo per averlo con sè. Ma non è un affare semplice in quanto il Fenerbahce offre alla Fiorentina il prestito con obbligo di riscatto mentre l'Atletico il prestito secco, e non l'obbligo che chiede la Fiorentina"

LA TERZA MAGLIA DELLA FIORENTINA

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