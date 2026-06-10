Il Corriere dello Sport scrive: "Simeone vorrebbe portare Vlahovic all'Atletico Madrid, sarebbe il sostituto di Alvarez"
Il serbo potrebbe trovare nei colchoneros la sua nuova squadra dopo Torino
A cura di Redazione Labaroviola
10 giugno 2026 14:38
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Atletico Madrid sarebbe molto interessato a Vlahovic con Simeone che starebbe spingendo per portare il serbo in Spagna. Già ai tempi della Fiorentina, i madrileni chiesero il giocatore che poi scelse la Juventus come tutti sappiamo, ma ora le cose potrebbero cambiare con Vlahovic a zero.