Labaro Viola

Il Corriere dello Sport scrive: "Simeone vorrebbe portare Vlahovic all'Atletico Madrid, sarebbe il sostituto di Alvarez"

Il serbo potrebbe trovare nei colchoneros la sua nuova squadra dopo Torino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 giugno 2026 14:38
Il Corriere dello Sport scrive: "Simeone vorrebbe portare Vlahovic all'Atletico Madrid, sarebbe il sostituto di Alvarez" -
Atletico Madrid
Vlahovic
Diego Simeone
Condividi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Atletico Madrid sarebbe molto interessato a Vlahovic con Simeone che starebbe spingendo per portare il serbo in Spagna. Già ai tempi della Fiorentina, i madrileni chiesero il giocatore che poi scelse la Juventus come tutti sappiamo, ma ora le cose potrebbero cambiare con Vlahovic a zero.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok