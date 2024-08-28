Labaro Viola

Di Marzio: "Inserimento dell'Atletico Madrid nella trattativa tra Fiorentina e Fenerbahce per Amrabat"

Ancora in discussione il futuro di Amrabat alla Fiorentina a due giorni dalla fine del mercato, c'è anche l'Atletico Madrid

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2024 19:49
Di Marzio: "Inserimento dell'Atletico Madrid nella trattativa tra Fiorentina e Fenerbahce per Amrabat" -
News
Fiorentina
Atletico Madrid
Fenerbahce
Amrabat
Condividi

Come raccontato in questi giorni, il Fenerbahce ha messo gli occhi su Sofyan Amrabat, mediano classe 1996 di proprietà della Fiorentina. Ora su di lui non c'è solo il club turco, ma anche uno spagnolo. C'è stato infatti un inserimento dell'Atlético Madrid. Proseguono intanto i contatti con il Fenerbahce, che per il momento resta avanti. Lo scrive Gianluca Di Marzio

LE PAROLE DI MARTINEZ QUARTA IN CONFERENZA STAMPA

https://www.labaroviola.com/quarta-sono-rimasto-perche-ho-voglia-di-rivincita-dopo-la-finale-persa-lo-scorso-anno/265949/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok