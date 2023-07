Una brutta notizia per Amrabat, l’Atletico Madrid trova l’accordo con Højbjerg del Tottenham

L’Atletico Madrid è una delle squadre che seguono Amrabat, il centrocampista della Fiorentina è in uscita e la società viola chiede 30 milioni per la sua cessione. Secondo quanto riportato TMW, però il club spagnolo sta virando su un altro centrocampista, non è una bella notizia per il club gigliato:

“Pierre-Emile Højbjerg si avvicina all’Atletico Madrid. Il centrocampista danese del Tottenham potrebbe lasciare Londra in estate e stando a quanto da noi raccolto, nelle ultime ore gli Spurs avrebbero aperto all’addio del giocatore, sponda Atletico. I colchoneros continuano a lavorare con il club inglese per trovare un’intesa definitiva, ma l’apertura del Tottenham è un passo importante verso gli spagnoli. L’Atletico nel frattempo ha già trovato un accordo di massima con il giocatore, con cui è ormai abbastanza vicino. Ora la maggior parte del lavoro dovrà essere completata tra i club, che cercano un accordo finale per chiudere l’operazione”

