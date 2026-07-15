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Sportmediaset: "Paratici ci sta provando per Ruggeri. L'offerta è di un prestito con diritto di riscatto"

Fabio Paratici dopo la partenza di Gosens e l'arrivo ancora non ufficializzato di Valdepenas, ci riprova per il terzino dell'Atletico Madrid

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 luglio 2026 19:15
Sportmediaset: "Paratici ci sta provando per Ruggeri. L'offerta è di un prestito con diritto di riscatto" -
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Come riportato da Sport Mediaset, Paratici sta provando a convincere l'Atletico Madrid a lasciar andare l'esterno azzurro, Ruggeri, alla Fiorentina. L'offerta sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto.

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