Tuttosport scrive: "Juventus prende appunti su Igor, contratto scade nel 2024, senza rinnovo parte"

Igor è stata una delle rivelazioni più grandi di questi ultimi 12 mesi in casa Fiorentina, attirando diverse attenzioni su di lui

Come scrive questa mattina Tuttosport, dopo i 6 acquisti estivi, la rivoluzione della Juventus proseguirà anche fra gennaio e il prossimo giugno. E le valutazioni bianconere riguardano soprattutto due ruoli: un centrale di difesa di piede mancino e un esterno sinistro. Un giocatore su cui i dirigenti stanno continuando a prendere appunti è Igor della Fiorentina, contratto in scadenza nel 2024 e che senza prolungamento potrebbe partire in estate.

Ricordiamo, che il contratto di Igor è in scadenza nel 2024 ma la società viola ha opzione di rinnovo a suo favore fino al 2025

LA GAZZETTA PARLA DEL CAMBIO MODULO DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/gazzetta-la-fiorentina-puntera-sul-4-2-3-1-cambi-al-centro-con-amrabat-mandragora/187128/