Fiorentina alla ricerca di un esterno difensivo destro. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il club viola sarebbe sulle tracce da un po’ di Wilfried Singo. Il terzino del Torino è in scadenza di contratto e non sembra intenzionato a rinnovare con il club granata che starebbe cercando di venderlo per evitare di perderlo a zero. Lo riporta TMW

