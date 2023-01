Moviola CorSport: “Male Manganiello, non vede i due rigori. Frattesi-Kouamé contatto dubbio”

Ecco la moviola del Corriere dello Sport: “Male Manganiello, due rigori non visti per suoi errori: di posizione il primo (sempre troppo schiacciato), l’altro peggio (visuale aperta). Disciplinare: butta via i primi due gialli (fra l’altro è Lauriente che colpisce Milenkovic e non il contrario). Tiro di Pinamonti Dodo tocca con il braccio destro aperto. Manganiello non riesce a vederlo (colpa sua), Doveri invece lo vede benissimo:OFR e penalty.

E’ in posizione frontale l’arbitro avrebbe dovuto vederlo lui il braccio sinistro larghissimo di Tressoldi sul tiro di Terzic (che si tiene il piede, ma il fallo è un altro). Ancora OFR, ancora rigore (pessimo linguaggio del corpo di Manganiello), ok no giallo per Tressoldi: il tiro non è in porta. Terzic non il offside ad inizio azione: c’è il piede destro di Toljan.

Contrasto Frattesi-Kouamé, ginocchio del primo, l’altro ha la destra altissima (forse sfiora) e il braccio destro avanti rispetto al corpo, Doveri temporeggia (forse è convinto del rigore), poi si decide di far giocare, ma….”

