Tuttosport, Prandelli a Benevento con l’ombra del ritorno di Iachini: la classifica preoccupa

Con l’ombra Iachini e i rumor per il prossimo futuro su Sarri, Gattuso, Juric, De Zerbi, con l’obbligo di un solo risultato Prandelli si appresta ad affrontare la trasferta più dura, per sua fortuna senza più l’emergenza dato che rientreranno Ribery, Castrovilli, Kouamé e Amrabat mentre resta in forte dubbio Kokorin per un serio problema muscolare sommato al ritardo di condizione. Lo riporta Tuttosport.

