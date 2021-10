Toni: “Vlahovic? Chi lo comprerà farà un affare. Non c’è solo la Juventus sulle sue tracce”

Luca Toni, ex bomber Viola ed adesso opinionista Rai ed Amazon, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport durante la quale ha parlato di Dusan Vlahovic, tema particolarmente caldo in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Non entro nel merito della scelta perché sono questioni personali. Dusan è giovane, forte, lotta, si vuole migliorare e ha prospettive importanti. Immagino che la Juventus non sia l’unica a volere Vlahovic. Chi lo comprerà, farà un grande affare”.

