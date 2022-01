“L’Atalanta si è schierata contro il Torino, la Fiorentina ha scelto di non farlo contro l’Udinese”

Nel caos del calcio italiano sconvolto dal Covid, tra stop delle Asl e regolamenti sportivi, il Torino dice la sua attraverso il proprio legale, Eduardo Chiacchio, che difende anche gli interessi della Salernitana, queste le sue parole a Tuttosport

L’Atalanta si è costituita contro il Torino per avere la partita vinta a tavolino? La costituzione dell’Atalanta poteva essere prevedibile ma ad esempio ho saputo che la Fiorentina non ha fatto la stessa cosa con l’Udinese. Come vedete ogni club si comporta diversamente”

Ricordiamo che la Lega Calcio si è schierata contro l’Udinese, il Torino e tutte le squadre che non si sono presentate. In bilico resta la partita tra Fiorentina e Udinese del 6 gennaio.

