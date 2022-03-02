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Tuttosport, Milenkovic è nel mirino della Juventus. In estate raggiungerà Vlahovic?

I due serbi sono molto amici. Milenkovic torna di moda per la Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 marzo 2022 10:15
Tuttosport, Milenkovic è nel mirino della Juventus. In estate raggiungerà Vlahovic? - Moena, stadio Benatti, 31.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Moena, stadio Benatti, 31.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Tra i giocatori apprezzati alla Continassa -e non da oggi- c'è anche un difensore che nella Fiorentina gioca tuttora: quel Nikola Milenkovic connazionale di Vlahovic e con il contratto in scadenza del 2023. Vlahovic e Milenkovic infatti sono molto amici, giocavano insieme anche nel Partizan Belgrado. Lo scrive Tuttosport.

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