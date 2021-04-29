Da Torino, Gattuso scartato dalla Fiorentina? Adesso ci pensa la Juventus come dopo Pirlo

Gattuso andrà via dal Napoli a fine stagione, su di lui, dopo i rumors con la Fiorentina si fa sotto anche la Juventus...

Una nuova idea per la panchina della Juve. In caso di addio di Pirlo il primo nome sulla lista dei dirigenti, è quello di Max Allegri. Si fanno avanti però anche altre ipotesi. Se il sogno resta Zidane, non è da escludere neppure un “nome a sorpresa”: quello di Rino Gattuso. Il tecnico del Napoli, accostato alla Fiorentina, in realtà non è mai stato nelle preferenze viola (LEGGI QUI). Come rivela Tuttosport, il tecnico a giugno saluterà il Napoli e sarà libero di accasarsi dove vuole. Al momento il suo profilo è un’idea, ma non è da escludere. Sempre in Italia, occhi su Gasperini, che però sembra convinto di rimanere all’Atalanta, e Simone Inzaghi, sondato più volte anche in passato.

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