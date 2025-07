Tuttosport: “L’Inter vorrebbe 10 milioni per Esposito, la Fiorentina non vuole spendere più di 6-7”

Secondo quanto riporta Tuttosport, L’Inter vorrebbe ricavare una cifra vicina ai 10 milioni dalla cessione di Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002 ha il contratto in scadenza tra un anno, e sicuramente il prezzo non potrà essere elevatissimo. La Fiorentina non vuole spendere tanti soldi per un giocatore con un solo vero anno completo di Serie A alle spalle e per di più con il contratto in scadenza. I gigliati punterebbero a prendere il giocatore per 6-7 milioni, essendo anche la squadra che più di ogni altra è interessata al giocatore.