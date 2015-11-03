Notizie Esposito Fiorentina Fiorentina

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Di Marzio spegne la Fiorentina: "Inter e Cagliari vicinissime all'accordo per Sebastiano Esposito."

02 agosto 2025 16:14

Tuttosport: "L'Inter vorrebbe 10 milioni per Esposito, la Fiorentina non vuole spendere più di 6-7"

05 luglio 2025 15:57

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