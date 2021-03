Nicolò Fagioli, il nuovo talento della Juventus con il nonno tifosissimo della Fiorentina

Nicolò Fagioli, vent’anni da meno di un mese, è il nuovo talento che in casa Juventus stanno cercando di lanciare. Causa assenza, potrebbe giocare anche dal primo minuto in casa contro la Lazio. Come si legge su Tuttosport questa mattina, il ragazzo ha però un’altra influenza in famiglia, ovvero quella di suo nonno che è tifosissimo della Fiorentina e toscano, anche se i suoi idoli, fin da bambino sono due juventini doc, vale a dire Del Piero prima e Dybala poi.

