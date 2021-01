Tuttosport, niente Fiorentina per Mandragora: il giocatore vuole andare al Torino

Siamo al rush finale per Rolando Mandragora, 23 anni, centrocampista dell’Udinese ma di proprietà juventina. E’ questo il giocatore su cui i granata stanno esercitando i loro sforzi maggiori: si tratta del giocatore che ha espressamente chiesto Nicola per dare equilibrio al centrocampo granata. E’ sicuramente un tipo di giocatore che manca al Toro, dove da diverse stagioni, in mezzo al campo, non c’è più un punto di riferimento affidabile e versatile. Però non è ancora fatta. Su di lui ci sono anche Cagliari e Fiorentina, anche se il giocatore avrebbe manifestato la propria preferenza verso il Toro. Lo riporta Tuttosport.

