Tuttosport, Amrabat in bilico: lunedì incontro con Italiano e la dirigenza Viola. Torino e Napoli alla finestra

Ivan Juric insiste per avere Sofyan Amrabat, centrocampista valorizzato ai massimi livelli con la maglia dell’Hellas Verona. Il giocatore non è riuscito ad emergere con maglia Viola e Vincenzo Italiano non lo reputa fondamentale per la sua Fiorentina. Alla luce di questo il club di Commisso sarebbe intenzionato a cederlo, ma solo rientrando nell’investimento di 20 milioni fatto poco più di un anno fa. Stando a quantoJ scritto da Tuttosport, le maggiori pretendenti al centrocampista di origine marocchina sono due: Torino e Napoli. L’entourage del giocatore sta valutando le opzioni. Nel frattempo, Amrabat raggiungerà i compagni a Firenze nella giornata di Lunedì ed avrà un confronto con mister Italiano e la dirigenza Viola per discutere del suo futuro.

