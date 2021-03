Martinez Quarta: “Spero che la Fiorentina diventi casa mia. Sogno di diventare il capitano, come Davide Astori…”

Martinez Quarta ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttosport, queste le sue parole sul giornale di oggi:

“All’inizio non è stato facile, poi le cose sono migliorate con il lavoro e grazie alla fiducia dei miei compagni e in me stesso. Sono stato nove partite in panchina, quando è toccato a me mi sono fatto trovare pronto. Vogliamo salvarci subito e poi goderci il finale di stagione. Sono convinto che siamo una buona squadra. Contro il Milan è una partita importante e loro non saranno stanchi perché vorranno accorciare sull’Inter.

Spero che la Fiorentina diventi una seconda casa dopo il River Plate. Qui c’è un grande presidente che vuole fare grandi cose e ci sono anche degli ottimi giocatori con cui mi trovo benissimo. Io capitano viola? Sarebbe un motivo di grande orgoglio, l’hanno indossata i più grandi e ancor di più perché l’ha indossata Astori che non ho conosciuto ma tutti me ne hanno parlato benissimo”

CASTROVILLI HA FIDUCIA, LE SUE PAROLE