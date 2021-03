Gazzetta, il Milan vuole Vlahovic, quotazione 40 milioni. La Fiorentina fa muro e tratta il rinnovo di contratto

Vlahovic in copertina sulla Gazzetta dello Sport per via dell’interessamento del Milan nei suoi confronti. In casa rossonera sul mercato le attenzioni maggiori sono ovviamente per l’attacco. Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic appare all’orizzonte, ma lo svedese si prepara a un turnover che gli permetta di rifiatare. E ciò apre gli spazi a un nuovo attaccante, a prescindere dal rinnovo di Mario Mandzukic (automatico con la qualificazione in Champions). Prende così corpo il feeling per il ventunenne Dusan Vlahovic, prossimo avversario dei rossoneri con la Fiorentina. Si parla di una quotazione da 40 milioni, anche se il proprietario del club Commisso fa muro. Il serbo, però, non rinnova il contratto in scadenza nel 2023 e tutto è possibile su questo versante. Di sicuro lo stima Pioli, che lo ha fatto debuttare in maglia viola.

