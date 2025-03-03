Tuttosport su Biraghi: "Voto 7, è stato impeccabile. Con lui il Torino può compiere un salto di qualità"

Il Torino conquista una vittoria a Monza con un 2-0, grazie alle reti di Elmas e Casadei. Tuttosport sottolinea con enfasi il contributo di Cristiano Biraghi in campo, evidenziando come l'ex capitano...

Il Torino conquista una vittoria a Monza con un 2-0, grazie alle reti di Elmas e Casadei. Tuttosport sottolinea con enfasi il contributo di Cristiano Biraghi in campo, evidenziando come l'ex capitano della Fiorentina abbia avuto un impatto significativo sulla partita, minimizzando al massimo gli errori. Il voto alla sua prestazione? Un 7 pieno. Ecco il commento del quotidiano sportivo:

"È stato impeccabile, non ha sbagliato un pallone. E nonostante la carta d'identità (32 anni), può dare molto anche in prospettiva futura. È freddo, glaciale, sa farsi trovare nel posto giusto e al momento giusto. Guida i compagni, legge l'azione, difende e in fase di impostazione sulla fascia sinistra non butta mai via il pallone. Ecco il terzino sinistro che può far compiere un salto di qualità ai granata. In particolare guardando all'equilibrio tattico e a quella serie di appoggi puliti regolarmente serviti ai compagni. E quando potrà sfruttare il sinistro sui calci da fermo sarà un ulteriore valore aggiunto".