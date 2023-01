Tuttosport scrive: “La Fiorentina sta lavorando sottotraccia per Berardi, ma difficile arrivi a gennaio”

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Berardi è il nome che potrebbe tornare in voga negli ultimi giorni di mercato, il giocatore è da anni nel mirino della società viola. Secondo il quotidiano torinese la Fiorentina ci sta lavorando sottotraccia, poste le evidenti difficoltà nell’arrivare ad un profilo come il suo in questa sessione di mercato invernale.

PEDULLA’ ANNUNCIA: “LA FIORENTINA SI E’ FERMATA SU BREKALO”