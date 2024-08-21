Tuttosport: "Occhio agli esterni in uscita dalla Fiorentina. I Rangers su Brekalo, la Premier su Ikoné"

La Fiorentina lavora anche sulle cessioni. Due squadre di Premier League su Jonathan Ikoné, i Ranger interessati a Brekalo

La Fiorentina è attivamente impegnata nel mercato estivo con l'obiettivo di perfezionare la rosa in vista della chiusura della sessione, lavorando sia per rafforzare alcuni reparti che per gestire le situazioni dei giocatori in uscita. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club viola sta monitorando con attenzione la trattativa per l'arrivo anticipato del giovane difensore argentino Nicolas Valentini, in attesa di una risposta dal Boca Juniors.

Sul fronte delle cessioni, si registrano movimenti significativi: Jonathan Ikoné è oggetto di interesse da parte di Leicester e Wolverhampton, nonostante abbia già declinato un'offerta economicamente vantaggiosa proveniente dal Qatar. Parallelamente, Josip Brekalo è nel mirino di diverse squadre, con i Rangers di Glasgow, l'Empoli e il Venezia che stanno valutando l'ipotesi di un suo ingaggio. La società viola sta quindi valutando attentamente ogni possibile scenario, cercando di concludere al meglio queste operazioni di mercato.

Pedullà: “Fiorentina dice no allo scambio Folorunsho-Amrabat. Viola vogliono trattenere il marocchino”

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